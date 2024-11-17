Игорь Шалимов — о сборной Брунея: нельзя относиться со смехом. Это не дворовая команда

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о прошедшем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея (11:0).

«Думаю, что этот состав — на Бруней — можно назвать вторым, первый выйдет на Сирию, которая соперник более серьёзный, в конце первой сотни рейтинга ФИФА.

Что касается Брунея, то тут нельзя относиться только со смехом. Это не дворовая команда — взяли тренера из Бразилии, выстроились по схеме 4-5-1. Старались, бегали. Ещё момент — очень низкорослая команда, самый высокий — вратарь, но получилось прямо как в детском футболе, когда тренер говорил бить верхом, потому что вратарь не допрыгнет. Тут и наши били, и вратарю не хватало роста, чтобы реагировать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.