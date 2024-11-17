Сегодня, 17 ноября, прошли матчи 19-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 17 ноября:

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» — 2:2;

«Шинник» — «Чайка» — 0:0;

«Тюмень» — «Сочи» — 0:1;

«Родина» — «Черноморец» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 33 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Сокол» (19).