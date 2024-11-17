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Владимир Габулов: РФС прилагает максимум, не всегда соперники России будут на уровне

Владимир Габулов: РФС прилагает максимум, не всегда соперники России будут на уровне
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Экс-вратарь ряда российских клубов Владимир Габулов прокомментировал уровень соперников национальной команды России в товарищеских матчах. Ранее отечественная сборная разгромила Бруней со счётом 11:0. Завершит ноябрьский сбор на товарищеские матчи национальная команда игрой с Сирией 19 ноября в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Игру сборной с брунейцами не смотрел, не получилось. Готовился к турниру по паделу. Как оцениваю матчи с соперниками уровня Брунея? Сложно как-то оценить эту ситуацию.

В том положении, в котором наш футбол сейчас оказался, когда отсутствуют многие соперники, с которыми наша сборная может играть, РФС прилагает максимум усилий, чтобы найти оппонентов, но не всегда эти соперники высокого уровня», — приводит слова Габулова Metaratings.

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