Владимир Габулов: РФС прилагает максимум, не всегда соперники России будут на уровне

Экс-вратарь ряда российских клубов Владимир Габулов прокомментировал уровень соперников национальной команды России в товарищеских матчах. Ранее отечественная сборная разгромила Бруней со счётом 11:0. Завершит ноябрьский сбор на товарищеские матчи национальная команда игрой с Сирией 19 ноября в Волгограде.

«Игру сборной с брунейцами не смотрел, не получилось. Готовился к турниру по паделу. Как оцениваю матчи с соперниками уровня Брунея? Сложно как-то оценить эту ситуацию.

В том положении, в котором наш футбол сейчас оказался, когда отсутствуют многие соперники, с которыми наша сборная может играть, РФС прилагает максимум усилий, чтобы найти оппонентов, но не всегда эти соперники высокого уровня», — приводит слова Габулова Metaratings.