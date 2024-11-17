Италия — Франция: Рабьо открыл счёт на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Италии и Франции. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Марибора (Словения). На момент выхода новости счёт — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На третьей минуте полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо открыл счёт.

После пяти туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает первое место. Франция заработала 10 очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).