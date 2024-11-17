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«До меня сборная была бесхозна». Черчесов — о разгромном поражении Казахстана от Норвегии

«До меня сборная была бесхозна». Черчесов — о разгромном поражении Казахстана от Норвегии
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА со сборной Норвегии (0:5). Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23'     2:0 Холанд – 37'     3:0 Сёрлот – 41'     4:0 Холанд – 71'     5:0 Нуса – 76'    

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алма-Ате. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики. По регламенту у нас нет времени на подготовку.

Единственное — у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии. До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней. Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким футболистам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», — приводит слова Черчесова Metaratings.

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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