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Главный тренер «Сочи» — о победе над «Тюменью»: нам было тяжело во время матча

Главный тренер «Сочи» — о победе над «Тюменью»: нам было тяжело во время матча
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о победе над «Тюменью» в матче 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) (1:0).

«Наконец-то удалось выиграть на выезде. Нам нужна была эта победа. В первом тайме не всё сложилось так, как мы хотели. Мы практически не создали опасных моментов, не получалось у нас многое. Несмотря на то что по таблице наши команды находятся далеко друг от друга, нам было тяжело на протяжении всего матча.

Во втором тайме мы прибавили и, в конце концов, забили победный гол усилиями Барта, у которого вчера был день рождения, ему только исполнилось 19 лет. Это молодой, но талантливый игрок, и он заслуживал этого. Мы очень рады, что он смог сегодня забить и что помог команде набрать эти нужные три очка, чтобы продолжить подниматься по таблице.

Теперь нам предстоит провести дома два домашних матча, надеемся также выиграть их и уйти на перерыв в хорошем настроении», — приводит слова Морено пресс-служба ФК «Сочи».

Сейчас подопечные Морено располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы Первой лиги. В активе у клуба 31 очко. «Тюмень» занимает последнюю, 18-ю строчку с девятью очками.

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