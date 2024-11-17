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«Следующий год начинаем с чистого листа». Черчесов — о сборной Казахстана

«Следующий год начинаем с чистого листа». Черчесов — о сборной Казахстана
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА со сборной Норвегии (0:5). Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23'     2:0 Холанд – 37'     3:0 Сёрлот – 41'     4:0 Холанд – 71'     5:0 Нуса – 76'    

«Прямо сейчас ребятам в раздевалке сказал, что единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, — это первый домашний матч с Норвегией, поэтому и очко заработали. В этой же игре, понятно, команда хорошая, оказывает давление, но это давление ни о чём не говорит. Мы сами теряем мяч на ровном месте, и нам забивают гол. Гол — это гол, он забирает у команды какие-то дополнительные силы, ведь надо отыгрываться. Все голы были забиты после невынужденных ошибок.

Это не только сегодня — это во всех играх происходило. Команда хочет играть, мы это видим, и я их за это поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, — их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей. Следующий год начинаем с чистого листа и ждём жеребьёвки. Всё идёт своим чередом», — приводит слова Черчесова Metaratings.

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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