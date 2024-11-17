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Италия — Франция. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Италия — Франция: Викарио закатил мяч в свои ворота на 33-й минуте

Италия — Франция: Викарио закатил мяч в свои ворота на 33-й минуте
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В эти минуты проходит матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Италии и Франции. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Марибора (Словения). На момент выхода новости счёт — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
2-й тайм
1 : 2
Франция
0:1 Рабьо – 2'     0:2 Викарио – 33'     1:2 Камбьязо – 35'    

На третьей минуте полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо открыл счёт. Затем на 33-й минуте вратарь Италии Викарио закатил мяч в свои ворота.

После пяти туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает первое место. Франция заработала 10 очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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