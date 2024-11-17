Шалимов — об игре Чалова с Брунеем: центральный нападающий обязан забивать в таких матчах

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов высказался об игре нападающего национальной команды Фёдора Чалова в товарищеском матче со сборной Брунея (11:0).

«Федор не забил, хотя, очевидно, что в сборной ему доверяют, помогают вернуть уверенность, потому что в Греции, как я понимаю, ладится далеко не все. Моменты у Федора были, но забить не смог, и получается, что ощущение от игры такое, что «даже Брунею забить не смог». Центральный нападающий обязан забивать в таких матчах.

Сложноватый у него период — от форварда ждут голов, а когда нет, теряется уверенность, и в сборной ее вернуть не получается. И в целом выходит, что у волны наших ребят, которые уехали год-два назад, дела не очень клеятся. И получается, что уехали больше не играть, а пожить в Европе", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».