«Мы с ним офигенно общаемся, но мы совершенно разные». Игрок «Локо» Морозов — о Ньямси

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о своей игре за железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Ты же главный ветеран «Локомотива» сейчас.

— Нет, не такой уж я старый ещё. Я же в арендах был, за основной «Локомотив» только прошлый сезон отыграл, сейчас второй идёт. В академию в 12 лет пришёл. Я был в дворовой команде Марьино где-то с 6 до 10 лет, выступал за Дзержинск, но это просто объединились две команды.

— Когда тебя перевели в оборону?

— Где-то в 18 лет. Получается, я в академии последние годы не особо играл, но был либо опорником, либо под нападающим. И вот пришёл в дубль, тогда был просмотр, я не знал, возьмут меня или нет. И меня Катасонов решил попробовать защитником — и как-то пошло само собой.

— Мне рассказывали, ты начал бунтовать: я всю жизнь был нападающим.

— Да нет, не могу сказать, что что-то мне не понравилось. Я почти сразу встал, попробовал. Понятно, что сначала для меня это было что-то нереальное. Всё равно всегда был под нападающим, но мне быстро понравилось в защите.

— Какая твоя задача на поле?

— Сыграть «на ноль». Стараюсь начинать атаки, играть надёжно. Сейчас я не являюсь игроком основы. Как в неё вернуться? Работать, тренироваться, ждать шанс. Других вариантов нет. Условно, вот я и Ньямси — мы с ним офигенно общаемся, но мы совершенно разные футболисты по стилистике. Он всё равно лучше в воздухе играет, я лучше владею первым пасом. Он более габаритный, я более мобильный. Везде есть свои плюсы, — сказал Морозов в эфире «Матч ТВ».