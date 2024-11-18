Франция уверенно победила Италию в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Франции. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Марибора (Словения). Национальная команда Франции обыграла Италию со счётом 3:1.

На третьей минуте полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо открыл счёт. Затем на 33-й минуте вратарь Италии Викарио закатил мяч в свои ворота. Спустя две минуты отличился защитник хозяев Андреа Камбьязо. На 65-й минуте Рабьо записал дубль на свой счёт.

После шести туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает второе место. Франция заработала тоже 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).