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На Вадима Евсеева напали с оружием в Астрахани

На Вадима Евсеева напали с оружием в Астрахани
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Экс-футболист национальной команды России Вадим Евсеев подвергся нападению с оружием в Астрахани. Об этом сообщил спортивный комментатор Денис Казанский.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия… Какой-то кошмар.

В данный момент его жизни ничего не угрожает… Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет», — написал Казанский в телеграм-канале.

Напомним, Вадим Евсеев является главным тренером «Ленинградца».

После 18 сыгранных матчей «Ленинградец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Второй лиги (дивизион А группа «Золото»).

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