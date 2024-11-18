На Вадима Евсеева напали с оружием в Астрахани

Экс-футболист национальной команды России Вадим Евсеев подвергся нападению с оружием в Астрахани. Об этом сообщил спортивный комментатор Денис Казанский.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия… Какой-то кошмар.

В данный момент его жизни ничего не угрожает… Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет», — написал Казанский в телеграм-канале.

Напомним, Вадим Евсеев является главным тренером «Ленинградца».

После 18 сыгранных матчей «Ленинградец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Второй лиги (дивизион А группа «Золото»).