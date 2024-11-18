Сборная Бельгии проиграла Израилю в матче Лиги наций
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Завершился матч между национальными командами Израиля и Бельгии в рамках 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА. Победу одержала сборная Израиля со счётом 1:0.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Шуа – 86'
Команды встречались на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером (Австрия). Единственный гол у гостей поля забил Ярден Шуа на 86-й минуте встречи.
Таким образом, Бельгия находится на третьей строчке турнирной таблицы своего квартета, Израиль идёт следом на четвертом месте. У обеих национальных сборных четыре очка по результатам шести туров.
Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).
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