Сборная Бельгии проиграла Израилю в матче Лиги наций

Завершился матч между национальными командами Израиля и Бельгии в рамках 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА. Победу одержала сборная Израиля со счётом 1:0.

Команды встречались на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером (Австрия). Единственный гол у гостей поля забил Ярден Шуа на 86-й минуте встречи.

Таким образом, Бельгия находится на третьей строчке турнирной таблицы своего квартета, Израиль идёт следом на четвертом месте. У обеих национальных сборных четыре очка по результатам шести туров.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).