Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 17 ноября:
Лига А
Израиль — Бельгия — 1:0;
Италия — Франция — 1:3.
Лига В
Норвегия — Казахстан — 5:0;
Австрия — Словения — 1:1;
Англия — Ирландия — 5:0;
Финляндия — Греция — 0:2.
Лига С
Северная Македония — Фарерские острова — 1:0;
Латвия — Армения — 1:2.
Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).