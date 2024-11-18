Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 17 ноября:

Лига А

Израиль — Бельгия — 1:0;

Италия — Франция — 1:3.

Лига В

Норвегия — Казахстан — 5:0;

Австрия — Словения — 1:1;

Англия — Ирландия — 5:0;

Финляндия — Греция — 0:2.

Лига С

Северная Македония — Фарерские острова — 1:0;

Латвия — Армения — 1:2.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).