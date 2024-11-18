Вадим Евсеев раскрыл подробности вооружённого нападения на него

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев прокомментировал вооружённое нападение на него.
«Напали с ножом. Держимся… Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю?» — приводит слова Евсеева «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что на Евсеева совершили вооружённое нападение в Астрахани с применением холодного оружия. Отмечалось, что на данный момент жизни специалиста ничего не угрожает.
Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он тренировал такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».
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