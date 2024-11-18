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В результате вооружённого нападения пострадали трое сотрудников «Ленинградца» — Baza

В результате вооружённого нападения пострадали трое сотрудников «Ленинградца» — Baza
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Трое сотрудников «Ленинградца» пострадали в результате нападения в Астрахани, сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что, помимо главного тренера клуба Вадима Евсеева, травмы получили его ассистент Александр Шмарко и заместитель генерального директора клуба. Тренерский штаб «Ленинградца» и руководство клуба шли в отель из ресторана. В этот момент к Евсееву пристали двое мужчин, попросив закурить. Не дождавшись ответа, они брызнули Евсееву в лицо из баллончика.

Шмарко и ещё один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил ножевое ранение. Ранение оказалось несерьёзным. Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.

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