Неймар близок к возвращению в «Сантос» — журналист Мерло

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар договорился о подписании контракта с «Сантосом».

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсетях, представители игрока работают над расторжением соглашения с саудовским клубом. О возвращении Неймара в бразильский клуб планируют объявить 25 ноября, когда «Сантос» проведёт последний матч в нынешнем сезоне второй лиги Бразилии.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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