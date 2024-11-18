Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар близок к возвращению в «Сантос» — журналист Мерло

Неймар близок к возвращению в «Сантос» — журналист Мерло
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар договорился о подписании контракта с «Сантосом».

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсетях, представители игрока работают над расторжением соглашения с саудовским клубом. О возвращении Неймара в бразильский клуб планируют объявить 25 ноября, когда «Сантос» проведёт последний матч в нынешнем сезоне второй лиги Бразилии.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Неймар и «Аль-Хиляль» не ведут переговоров о расторжении контракта — Плеттенберг

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android