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Агент Неймара рассказал о будущем футболиста

Агент Неймара рассказал о будущем футболиста
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Пини Захави, агент футболиста саудовского «Аль-Насра» Неймара, высказался о будущем своего клиента.

«Никаких переговоров об уходе Неймара из «Аль-Хиляля» не ведётся. У него есть контракт, он счастлив в своём клубе. Я и отец Неймара – единственные люди, которые могут высказываться о его будущем. Я не знаю, откуда взялись последние слухи», – приводит слова Захави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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