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Ди Мария сделал выбор между Месси и Роналду

Ди Мария сделал выбор между Месси и Роналду
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Вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария сделал выбор между суперзвёздами футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня Месси и Роналду являются двумя лучшими футболистами в истории. Но очевидно, что Месси нельзя сравнивать ни с одним другим игроком», — приводит слова Ди Марии A Bola.

Криштиану Роналду имеет контракт с «Аль-Насром» до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн. Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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