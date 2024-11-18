«Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего». Вадим Евсеев — о состоянии после нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после вооружённого нападения.
«Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что на Евсеева совершили вооружённое нападение в Астрахани с применением холодного оружия. Помимо Евсеева, пострадали его ассистент Александр Шмарко, который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.
Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.
Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».
Самые скандальные футболисты в истории