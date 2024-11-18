Перенесший приступ тренер сборной Венгрии по футболу сделал заявление

Госпитализированный во время матча Лиги наций член тренерского штаба сборной Венгрии по футболу Адам Салаи рассказал о состоянии своего здоровья.

«Спасибо за множество сообщений, у меня всё хорошо», — написал Салаи в одной из социальных сетей.

Напомним, Салаи стало плохо по ходу матча 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Венгрии. Игра завершилась разгромной победой сборной Нидерландов со счётом 4:0. Голами отметились Ваут Вегорст (пенальти), Коди Гакпо (пенальти), Дензел Думфрис, Тён Копмейнерс.

В следующем матче сборная Венгрии сыграет с национальной командой Германии.