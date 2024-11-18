Появилось фото пострадавшего ассистента Вадима Евсеева после нападения

Появилось фото пострадавшего Александра Шмарко, ассистента главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева.

Ранее сообщалось, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной.

Евсееву брызнули в лицо из перцового балончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

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