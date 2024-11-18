Экс-игрок ЦСКА может пополнить состав «Интера»

Защитник «Удинезе» и сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Как сообщает Corriere dello Sport, в «Удинезе» будут готовы рассмотреть продажу футболиста за сумму € 30 млн.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 15 млн.

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