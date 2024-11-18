«Ленинградец» выступил с заявлением о вооружённом нападении на сотрудников клуба

«Ленинградец» выступил с заявлением о вооружённом нападении на сотрудников клуба в Астрахани после матча с «Волгарем».

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.

Вечером после игры с «Волгарем» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном.

Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернёмся к тренировочному процессу в среду», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что злоумышленники были задержаны и переданы полиции.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

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