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Модрич ответил на вопрос о возможном возвращении в чемпионат Хорватии

Модрич ответил на вопрос о возможном возвращении в чемпионат Хорватии
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём возможном возвращении в Хорватию.

«Возвращение в чемпионат Хорватии? Посмотрим, но сейчас я об этом не думаю. Я рад за Ракитича. Он вернулся, и сейчас у него всё хорошо. Мы с ним часто общаемся. Я слежу за «Хайдуком», «Динамо» и всеми остальными клубами. Я смотрю матчи ради развлечения, когда возникает возможность», — приводит слова Модрича Index.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В нынешнем сезоне 39-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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