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Генич отреагировал на открытый перелом игрока «Амкала» в матче с «Динамо»

Генич отреагировал на открытый перелом игрока «Амкала» в матче с «Динамо»
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Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал травму нападающего «Амкала» Степана Костюкова в товарищеском матче с «Динамо» (3:2).

«Травма Костюкова ужас! Стёпе здоровья и восстановления! И браво «Динамо» — правильное и очень оперативное решение по реабилитации», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Футболист столкнулся с голкипером соперников Андреем Кудравцом в середине первого тайма возле ворот «Динамо». Врачи оказали Костюкову первую помощь на поле, после чего его унесли на носилках.

Позже в «Динамо» заявили, что возьмут на себя лечение и окажут необходимую помощь Костюкову, который из-за открытого перелома пропустит от 7 месяцев до 1 года.

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