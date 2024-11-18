«Мы не больница». Глава «Палмейраса» — о возможном переходе Неймара

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра оценила возможность подписания нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара. Ранее сообщалось, что игрок пополнит состав «Сантоса».

«Неймар — отличный футболист, но он перейдёт в «Сантос». Хотя не знаю, вам лучше спросить у них. Сюда он не приедет. Я хочу вкладывать в тех футболистов, кто сможет приехать и уже завтра выйти на поле, если так решит тренер. «Палмейрас» — это не больница. Я не приемлю, чтобы «Палмейрас» подписывал футболистов, которые не готовы играть», — приводит слова Перейры UOL.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: