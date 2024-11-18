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Дешам прокомментировал победу сборной Франции в матче с Италией в Лиге наций

Дешам прокомментировал победу сборной Франции в матче с Италией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче 6-го тура Лиги наций с национальной командой Италии (3:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Рабьо – 2'     0:2 Викарио – 33'     1:2 Камбьязо – 35'     1:3 Рабьо – 65'    

«Мы знали, что одержать победу будет сложно, потому что Италия была в отличной форме. Мы смогли вернуть себе первое место, и я думаю, что это заслуженно, потому что мы сделали несколько очень хороших вещей.
Я бы сказал, что мы извлекли очень ценный урок из первой встречи, чтобы не повторять тех же ошибок снова. Моя команда молода и малоопытна, но у неё есть качество, и мы доказали это сегодня вечером. Для победы сегодня нужно было всего понемногу. Я думаю, что использование трех нападающих сыграло решающую роль, помогая хорошо защищаться и создавать проблемы для Италии.

На техническом уровне моя команда показала отличную игру, а решения по стандартам, основанные на изучении позиций защиты Италии, тоже оправдали себя», — приводит слова Дешама Football Italia.

Сборная Франции заняла первое место в группе, набрав 13 очков, и опередила Италию по дополнительным показателям.

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