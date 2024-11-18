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Спаллетти объяснил поражение сборной Италии в матче с Францией

Спаллетти объяснил поражение сборной Италии в матче с Францией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6-го тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Рабьо – 2'     0:2 Викарио – 33'     1:2 Камбьязо – 35'     1:3 Рабьо – 65'    

«Всё могло пройти спокойнее, но мы сразу же пропустили после углового. Игра была равной, и мы чувствовали, что можем отыграться, но снова пропустили со стандарта. Затем Франция закрылась, после чего найти свободное пространство было уже трудно. Одна из главных проблем – мы должны были лучше владеть мячом», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.

Сборная Франции заняла первое место в группе, набрав 13 очков, и опередила Италию по дополнительным показателям.

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