Спаллетти объяснил поражение сборной Италии в матче с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6-го тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:3).

«Всё могло пройти спокойнее, но мы сразу же пропустили после углового. Игра была равной, и мы чувствовали, что можем отыграться, но снова пропустили со стандарта. Затем Франция закрылась, после чего найти свободное пространство было уже трудно. Одна из главных проблем – мы должны были лучше владеть мячом», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.

Сборная Франции заняла первое место в группе, набрав 13 очков, и опередила Италию по дополнительным показателям.

Материалы по теме Дешам прокомментировал победу сборной Франции в матче с Италией в Лиге наций

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль: