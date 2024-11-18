Стала известна реакция Моуринью на товарищеский матч между «Фенербахче» и «Зенитом»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо на товарищеский матч с сине-бело-голубыми. Встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.

«Тренер «Фенербахче», всем хорошо известный господин Жозе Моуринью, лично подтвердил, что ему такие матчи интересны независимо от того, сколько игроков основного состава у него находится в распоряжении», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.

Трибуны встречают Моуринью перед матчем с «Зенитом»: