Стало известно, кого «Арсенал» рассматривает на место Эду Гаспара

Лондонский «Арсенал» обратился к спортивному директору французского «ПСЖ» Луишу Кампушу с предложением занять такую же должность в стане «канониров». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Арсенал» начал поиск нового спортивного директора после ухода Эду Гаспара в начале этого месяца. Кампуш известен тем, что находит молодые таланты, чем привлекателен для «Арсенала». Именно благодаря португальцу «ПСЖ» заключил контракты с полузащитниками Витиньей и Жоао Невешем и вингером Брэдли Барколя.

В «ПСЖ» сообщили, что хотят продлить контракт со спортивным директором, переговоры продолжаются, но пока нет соглашения.

Напомним, контракт португальца с «ПСЖ» истекает летом. Бывший спортивный директор «Монако» и «Лилля» за свою карьеру подписал контракты с молодыми игроками, которых в дальнейшем продали за большие деньги, в том числе с Килианом Мбаппе, Виктором Осимхеном, Бернарду Силвой, Фабиньо и Антони Марсьялем.