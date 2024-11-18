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«Он лучший полузащитник поколения». Зидан назвал самого сложного соперника в своей карьере

«Он лучший полузащитник поколения». Зидан назвал самого сложного соперника в своей карьере
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Легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал тяжелейшего для себя соперника в профессиональной карьере футболиста.

«Мой сложнейший соперник за карьеру? Это Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он идеальный полузащитник. Скоулз, несомненно, самый лучший полузащитник своего поколения», – приводит слова Зидана Give me Sport.

Ранее Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан назвал экс-игрока «Челси».

Напомним, Зинедин уже долгое время без футбола. Он покинул «Реал» в 2021 году, с тех пор в качестве главного тренера нигде больше не работал. Ранее ходили слухи, что он может сменить на этом посту рулевого сборной Франции Дидье Дешама.

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