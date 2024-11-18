Дорогостоящий форвард «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба зимой

Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани высказался о своём возможном уходе из клуба во время трансферного окна этой зимой на фоне слухов.

«Нет, я никогда не думал об уходе из ПСЖ в январе. Мне нужно продолжать работать, показывать, на что я способен, и выкладываться по полной, чтобы Энрике мне доверял», — приводит слова Коло Муани France Info.

Напомним, Коло Муани пополнил состав «ПСЖ» в сентябре 2023 года. Его подписали из немецкого «Айнтрахта» за € 95 млн. За период карьеры в «ПСЖ» нападающий провёл 52 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет € 40 млн.