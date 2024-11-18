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«Мы сломаем Интернет». Криштиану Роналду сделал интригующий анонс

«Мы сломаем Интернет». Криштиану Роналду сделал интригующий анонс
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Звёздный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге ролик, в котором он вёл диалог с бывшим партнёром по «Манчестеру Юнайтед» Рио Фердинандом. В разговоре последний просит Криштиану рассказать, кто станет новым гостем его канала. Роналду ответил Рио, что это секрет, но намекнул, что это известная личность. Затем он добавил: «Мы сломаем Интернет».

Ранее участие в нескольких эпизодах на YouTube-канале Роналду приняли непосредственно сам Фердинанд и подруга Криштиану Джорджина Родригес.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча

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