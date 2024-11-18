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Экс-форвард киевского «Динамо» раскритиковал сборную Украины за упущенную победу с Грузией

Экс-форвард киевского «Динамо» раскритиковал сборную Украины за упущенную победу с Грузией
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Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился эмоциями после ничейного матча сборной Украины против Грузии (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Кверквелия – 7'     1:1 Микаутадзе – 76'    

«Кого назову самым плохим игроком матча? Всех наших лидеров! Где Судаков? Где наш знаменитый Шапаренко? Где Довбик? У нас лидеры в каждом матче выпадают, их просто нет! Вот кто увидел в этом матче нашего «Пичичи»? Болельщики на них рассчитывают, а мы их не видим на поле.

У нас лидеры только на бумаге, они сами заставляют блоггеров и журналистов писать о себе. Вот поэтому у нас ничего не выходит. Так называемые лидеры вообще не помогают Реброву», – приводит слова Леоненко издание «Спорт-экспрес в Украине».

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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