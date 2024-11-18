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Игрок «Амкала» Ефремов: надеюсь, ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Игрок «Амкала» Ефремов: надеюсь, ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», выразил надежду на то, что армейцы в этом сезоне будут бороться за чемпионство.

«У ЦСКА есть хорошое перспективы, чтобы оказаться как минимум в тройке лидеров в конце этого сезона. Надеюсь, армейцы будут бороться именно за чемпионство. Сейчас уровень игроков у ЦСКА хороший, но команда должна привыкнуть и адаптироваться к новому главному тренеру. Если всё будет хорошо, то ЦСКА сможет бороться за чемпионство. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — точно», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам 15 игр ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

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