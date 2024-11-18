Данил Круговой назвал соперника, с которым хотел бы сыграть за сборную России в 2025 году

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой назвал соперника, с которым хотел бы сыграть за национальную команду в следующем году.

— Пожелания сборной России на следующий год очевидны?

— Да, вернуться на международную арену. Если выбирать соперника, то сейчас молодёжная сборная играет в Бразилии. Можно было бы попробовать сыграть с ними или аргентинцами. Почему нет? — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней (11:0) в товарищеской встрече. 19 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Сирии в Волгограде.