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Данил Круговой назвал соперника, с которым хотел бы сыграть за сборную России в 2025 году

Данил Круговой назвал соперника, с которым хотел бы сыграть за сборную России в 2025 году
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Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой назвал соперника, с которым хотел бы сыграть за национальную команду в следующем году.

— Пожелания сборной России на следующий год очевидны?
— Да, вернуться на международную арену. Если выбирать соперника, то сейчас молодёжная сборная играет в Бразилии. Можно было бы попробовать сыграть с ними или аргентинцами. Почему нет? — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней (11:0) в товарищеской встрече. 19 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Сирии в Волгограде.

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