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В «Ленинградце» сообщили, что пострадавшие тренеры выписаны из больницы

В «Ленинградце» сообщили, что пострадавшие тренеры выписаны из больницы
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Спортивный директор «Ленинградца» Денис Гагарин сообщил, что пострадавшие в результате вооружённого нападения тренеры команды выписаны из больницы и готовы вылететь в Санкт-Петербург.

— Всё нормально, в 14:00 вылетаем в Санкт‑Петербург. Тренеры уже в гостинице, слава богу, все живы‑здоровы.

— Показания полиции даны?
— Да, следственные органы работают.

— Когда смогут приступить к работе?
— Завтра у команды выходной, в среду будут на тренировке, — приводит слова Гагарина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция. Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

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