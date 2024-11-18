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Игрок сборной России Пальцев: обращаюсь к Алексею Миранчуку: «Привет, легенда!»

Игрок сборной России Пальцев: обращаюсь к Алексею Миранчуку: «Привет, легенда!»
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Футболист сборной России Валентин Пальцев высказался о совместной игре с Алексеем Миранчуком. Он признался, что называет Миранчука легендой и мастером.

«С Алексеем Миранчуком до сборной не был знаком. Я к нему обращаюсь: «Привет, легенда, мастер». Он футболист высокого уровня. Очень рад, что сейчас нахожусь вместе с ним в одной команде», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Несколькими днями ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея. Россияне одержали крупную победу — 11:0. 19 ноября сборная России сыграет ещё один матч, соперником станет Сирия.

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