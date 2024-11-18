Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Черноморцем»

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Черноморцем» (0:1).

«Неоднозначное впечатление от игры. Первый тайм вообще не получился. Много ошибались, принимали неправильные решения. Как-то прямо потерялись. Но второй тайм был значительно содержательнее, интереснее. Будем разбираться, почему мы так не стали играть с первых минут», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

«Черноморец» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. В активе у клуба 30 очков. Московская «Родина» расположилась на 10-м месте. Команда заработала 24 очка.