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Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Черноморцем»

Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Черноморцем»
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Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Черноморцем» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 23'    

«Неоднозначное впечатление от игры. Первый тайм вообще не получился. Много ошибались, принимали неправильные решения. Как-то прямо потерялись. Но второй тайм был значительно содержательнее, интереснее. Будем разбираться, почему мы так не стали играть с первых минут», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

«Черноморец» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. В активе у клуба 30 очков. Московская «Родина» расположилась на 10-м месте. Команда заработала 24 очка.

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