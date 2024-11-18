Президент «Амкала» считает, что команда МФЛ могла бы победить в матче со сборной России

Президент «Амкала» Герман Попков считает, что сборной России было бы интереснее сыграть с командой Медиалиги, нежели с Брунеем.

«Я посмотрел минут 20 матча сборной России с Брунеем, дальше не стал. Думаю, что сборной России с МФЛ было бы интереснее. Но тут вопрос мотивации самих футболистов. Уверен, что из-за отношения профессиональных футболистов к медиафутболу у сборной МФЛ были бы шансы. Я на полном серьёзе уверен, что результат мог быть в пользу медиафутбола. Вопрос мотивации. Для медиафутбола это матч жизни, а для игроков сборной — это может быть нехватка мотивации», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.