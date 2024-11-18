Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 18 ноября

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Сегодня, 18 ноября, в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 18 ноября:

22:45 мск. Испания — Швейцария

22:45 мск. Сербия — Дания

22:45 мск. Хорватия — Португалия

22:45 мск. Польша — Шотландия

22:45 мск. Болгария — Беларусь

22:45 мск. Люксембург — Северная Ирландия

22:45 мск. Косово — Литва

22:45 мск. Румыния — Кипр

22:45 мск. Лихтенштейн — Сан-Марино

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).