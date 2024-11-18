Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 18 ноября:
22:45 мск. Испания — Швейцария
22:45 мск. Сербия — Дания
22:45 мск. Хорватия — Португалия
22:45 мск. Польша — Шотландия
22:45 мск. Болгария — Беларусь
22:45 мск. Люксембург — Северная Ирландия
22:45 мск. Косово — Литва
22:45 мск. Румыния — Кипр
22:45 мск. Лихтенштейн — Сан-Марино
Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).