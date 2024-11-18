Хорватия — Португалия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Хорватии и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите, Хорватия. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия и Хорватия уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской национальной команды. По итогам пяти туров сборная Португалии набрала 13 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы 1. Хорватия с семью очками находится на втором месте. Также в этой группе выступают Польша (4) и Шотландия (4).