Испания — Швейцария: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Швейцарии. Команды будут играть на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти сыгранных туров Испания занимает первое место в своей группе. Команда набрала 13 очков. Швейцария находится на последнем месте в таблице группы 4 Лиги А, заработав два очка. Также в этой группе выступают сборные Сербии (5) и Дании (7).