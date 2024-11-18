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Испания — Швейцария: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Швейцария: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Швейцарии. Команды будут играть на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти сыгранных туров Испания занимает первое место в своей группе. Команда набрала 13 очков. Швейцария находится на последнем месте в таблице группы 4 Лиги А, заработав два очка. Также в этой группе выступают сборные Сербии (5) и Дании (7).

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