Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после вооружённого нападения

Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после вооружённого нападения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после вооружённого нападения на него с применением холодного оружия, которое произошло в Астрахани.

— Чувствую себя более‑менее, сейчас занимаемся следственными действиями.

— Глаза восстановились?
— Полностью пока нет.

— Когда сможете вернуться к тренерской работе?
— Посмотрим, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция.

Евсеев стал главным тренером «Ленинградца» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

Материалы по теме
В «Ленинградце» сообщили, что пострадавшие тренеры выписаны из больницы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android