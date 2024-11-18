Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после вооружённого нападения на него с применением холодного оружия, которое произошло в Астрахани.

— Чувствую себя более‑менее, сейчас занимаемся следственными действиями.

— Глаза восстановились?

— Полностью пока нет.

— Когда сможете вернуться к тренерской работе?

— Посмотрим, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция.

Евсеев стал главным тренером «Ленинградца» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».