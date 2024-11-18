«Деньги были не нужны». Футболист «Ювентуса» Фаджоли рассказал о своей игровой зависимости

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли рассказал о своей игровой зависимости. Ранее 23-летний футболист получил за игру в букмекерской конторе семимесячную дисквалификацию, которая завершилась в мае 2024 года.

«Я начал ставить большие суммы, когда был в молодёжной команде до 23 лет, именно там я начал ставить больше денег, чем обычно. По правде говоря, я играл даже не для того, чтобы выиграть деньги. Они мне были не нужны. Я играл ради адреналина, который он мне давал, и это было самой большой проблемой.

В худший период я проводил 12-13 часов, приклеившись к телефону, и они пролетали как пара часов, ты просто не понимал, что происходит. Мне казалось, что я застрял в этом пузыре и не замечаю ничего за его пределами. Люди задавали мне вопросы, я отвечал, но через час понимал, что ничего из этого не дошло до меня, и я даже не знаю, что они мне сказали», — приводит слова Фаджоли Football Italia.