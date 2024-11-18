Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Напавших на тренеров «Ленинградца» в Астрахани задержали

Напавших на тренеров «Ленинградца» в Астрахани задержали
Аудио-версия:
Комментарии

В управлении МВД России по Астраханской области заявили, что напавшие на тренеров «Ленинградца» в Астрахани были задержаны. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.

«Нападавшие задержаны, это астраханцы 2002 и 2003 годов рождения. Один из них находится под следствием за мошеннические действия. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба. Получив отказ, инициировали драку. Делопроизводство началось, проводится процессуальная проверка», — приводит слова неназванного представителя управления МВД России по Астраханской области «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция. Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он работал с такими клубами, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

Материалы по теме
В «Ленинградце» сообщили, что пострадавшие тренеры выписаны из больницы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android