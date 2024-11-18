«Факел» выразил поддержку пострадавшему в результате нападения Вадиму Евсееву

Воронежский «Факел» поддержал главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева после нападения в Астрахани. Ранее Евсеев возглавлял «Факел».

«Факел» выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его тренерскому штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани. Желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», — говорится в сообщении «Факела», опубликованном в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция. Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года.