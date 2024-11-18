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Экс-игрок «Реала» Пануччи поделился воспоминаниями о поражении от «Спартака» в 1998-м

Экс-игрок «Реала» Пануччи поделился воспоминаниями о поражении от «Спартака» в 1998-м
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Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионом между «сливочными» и московским «Спартаком» (1:2), который состоялся 30 сентября 1998 года и завершился победой российской команды.

«В России было непросто играть. В «Спартаке» собрались очень приличные футболисты. Я помню, что поле было очень жёстким, промёрзшим. Иногда и мадридский «Реал» проигрывает свои матчи. Я знаю, что для «Спартака» это был исторический день, но для «Реала» он таковым не был. Тот «Спартак» был силён. Я помню Титова и Цымбаларя, они провели классную игру», — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

После ухода из сборной России, где 51-летний итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, Кристиан Пануччи также работал с «Ливорно», «Тернаной» и возглавлял основную сборную Албании.

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