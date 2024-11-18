Игрок «Амкала» Ефремов высказался о победе в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», высказался о победе своей команды в выставочном матче с «Динамо». «Амкал» обыграл клуб РПЛ со счётом 3:2.

«Так получилось, что я ни разу не играл на «ВТБ Арене». Уже много раз говорил, что на таких стадионах приятно играть: вчера на матче с «Динамо» было 18 тысяч болельщиков. Когда много людей на трибуне — играть кайф!

Из команд МФЛ только «Амкал» обыграл «Динамо», а 2DROTS обыграл ЦСКА. Главное, чтобы медиакоманды не останавливались. Нужно, чтобы был определённый рост дальше. Но не так: «О, мы обыграли «Динамо». Мы в порядке». Нет. Надо двигаться дальше», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.